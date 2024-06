Diddy a rendu les clés de New York...

Il les avait reçues il y a moins d'un an.

Rien ne va plus pour Diddy. Suite à la diffusion de la vidéo du rappeur frappant son ex-compagne, Eric Adams, maire de New York, lui aurait demandé de rendre les clés de la ville. D'après des informations révélées par TMZ, Adams aurait adressé deux lettres à l'ancien patron de Bad Boys Records le 4 juin dernier, revenant sur sa décision prise il y a un peu moins d'un an :

"Comme beaucoup de gens, j'ai été profondément perturbé par les récentes séquences vidéo de Sean "Diddy" Combs agressant sa partenaire de l'époque. Je condamne fermement ces actions et je suis solidaire de toutes les survivantes de violence domestique et sexiste. La clé de la ville de New York est donnée à des personnes dont le service au public et au bien commun atteint le plus haut niveau de réussite, et qui agissent comme un modèle pour les autres et les futurs New-Yorkais. Après des délibérations internes (...) je demande à M. Combs de rendre immédiatement sa clé de la ville à l'hôtel de ville de New York."

La décision semble avoir a été acceptée sans aucun soucis par Sean Combs, car la clé a été renvoyée 6 jours plus tard par l'artiste. La vidéo révélée par CNN, d'une violence inouie, avait secoué la sphère médiatique. Le 24 mai dernier, la chanteuse Cassie, ex-femme du rappeur, avait ainsi pris la parole, remerciant le public pour son soutien, à travers un communiqué publié sur ses réseaux sociaux :