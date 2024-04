Diddy : son étrange message posté sur les réseaux

En plein dans la sauce, P.Diddy semble encore avoir envie de faire de l'egotrip.

Ce qu'il y a de drôle avec les rappeurs américains, c'est qu'ils ont beau être dans la merde jusqu'au cou, ils continuent à faire de l'egotrip et à célébrer, à base de photos avec des marques de luxe, "God's Plan on peut pas échouer", des phrases sur les haterz et ce genre de choses. Leurs chutes n'en sont malheureusement que plus douloureuses. En parlant de chute, celle qui risque de faire le plus mal dans les prochaines semaines, c'est la chute annoncée de P.Diddy.

Mais le boss de Bad Boy Records ne l'entend visiblement pas de cette oreille. Il a pris le temps d'aller sur Instagram pour faire un post énigmatique, dans lequel on retrouve le clip de son morceau "Victory", extrait de l'album "No Way Out" sorti en 1997. Une vidéo dans laquelle on peut notamment voir P.Diddy courir pour fuir les forces de l'ordre, dans une ambiance futuriste un peu apocalyptique. Vous pouvez aussi entendre la voix de Notorious BIG, ce qui permet de se rendre compte qu'à côté, Diddy rappe assez mal...

En légende, on peut lire "Bad Boy For Life". On ne sait pas trop ce qu'a voulu nous dire P.Diddy, est-ce le titre "Victory" qui compte, comme s'il annonçait qu'il allait gagner ses procès ? Est-ce une manière de dire qu'il reste fidèle à qui il est, à son histoire ? Ou est-ce qu'il essaye de faire un parallèle entre sa situation actuelle et celle qu'il vit dans le clip, à savoir une course pour sa vie. Ce qui est sûr c'est que cette course, il risque bien de la perdre cette fois. Car plus les jours passent, plus les informations qui tombent concernant cette affaire semblent toutes aller vers la même direction, à savoir : Diddy est un sacré pervers. Et avec son ex Cassie qui collabore avec le FBI, attendons-nous à du très sale pour les prochaines semaines.