Diddy : ses propriétés perquisitionnées !

L'artiste serait en fuite !

Rien ne va plus pour Diddy et ses problèmes avec la justice ne s'arrangent pas, au contraire, alors que ses différentes propriétés à travers les Etats-Unis ont fait l'objet de perquisitions par des agents fédéraux. En effet, TMZ rapporte que le lundi 25 mars, les maisons du magnat de 54 ans à Miami et Los Angeles ont été perquisitionnées avec des hélicoptères contrôlant l'espace aérien au-dessus de chaque demeure.

Un représentant de Homeland Security Investigations a déclaré à la TMZ :

"Plus tôt dans la journée, la Homeland Security Investigations (HSI) de New York a exécuté des mesures d’application de la loi dans le cadre d’une enquête en cours, avec l’aide de HSI Los Angeles, HSI Miami et de nos partenaires locaux chargés de l’application des lois. Nous fournirons de plus amples informations dès qu’elles seront disponibles."

L'affaire serait donc traitée par le district sud de New York qui enquête sur les multiples allégations récemment portées contre Diddy pour des délits d'ordre sexuel.

Diddy n'a pas a été arrêté. Selon différentes sources, il aurait vu à l'aéroport de Miami où il aurait pris un vol privé pour le Cap Vert qui ne possède pas de traité d'extradition avec les Etats-Unis. Des informations qui n'ont pas été confirmées par les autorités pour le moment.