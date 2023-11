Diddy : les accusations pour agressions sexuelles se multiplient

Une troisième action en justice en une semaine.

Le rappeur Sean Combs, alias Diddy, a été visé ce vendredi 24 novembre par une nouvelle plainte pour agression sexuelle. Cette dernière émane d'une femme prénommée Joi Dickerson-Neal. Elle a porté plainte pour viol contre l'homme de 54 ans, affirmant que le rappeur l'aurait droguée et violée en janvier 1991 après un rendez-vous au restaurant. La femme était étudiante.

Dans les détails du procès, Joi Dickerson-Neal affirme qu'elle a laissé son verre sans surveillance avec lui au restaurant et qu'elle a ensuite pris du cannabis sous la pression de Diddy. Ils se sont ensuite rendus en voiture à un studio de musique et, comme Joi Dickerson-Neal ne pouvait pas quitter la voiture toute seule, l'artiste de New York l'aurait emmenée dans un endroit où il logeait. C'est à ce moment-là qu'elle affirme que Diddy l'a agressée sexuellement, selon sa plainte.

Une autre femme, qui a choisi de rester anonyme, a également affirmé que le rappeur l'avait contrainte à avoir des relations sexuelles avec lui aux alentours de 1990 ou 1991.

🚨 Le rappeur Diddy vient d’être accusé ce soir d'avoir agressé sexuellement une femme puis de l’avoir droguée et filmée en 1991 !



Cela survient seulement une semaine après la plainte de son ex-femme Cassie. pic.twitter.com/r0yj6uWyqh — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) November 23, 2023

" Il s'agit purement d'une affaire d'argent "

Interrogé par la BBC, le porte-parole du rappeur a catégoriquement nié les accusations de Joi Dickerson-Neal: "Ce procès de dernière minute est un exemple de la façon dont une loi bien intentionnée peut être renversée", peut-on lire dans le communiqué. "L'histoire de Mme Dickerson, vieille de 32 ans, est inventée et n'est pas crédible. M. Combs ne l'a jamais agressée et elle implique des entreprises qui n'existaient pas. Il s'agit purement d'une affaire d'argent et rien d'autre".