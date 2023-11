Diddy accusé de viol et violences par Cassie

Une casserole de plus pour Diddy.

P.Diddy n'a jamais eu très bonne réputation dans le rap game. Si tout le monde s'accordait à dire qu'il était un vrai businessman, la manière dont il arnaquait ses artistes (dont Biggie) et son hypothétique implication dans la mort de Tupac font qu'on s'est toujours méfié de lui. Probablement à raison, car celui qui est aussi le fils d'un des associés de Franck Lucas est réputé pour son côté colérique et mégalomane. Un côté colérique et violent qu'il dévoile apparemment encore plus dans l'intimité...

Car on apprend cette semaine que le patron de Bad Boy Records est accusé de viol, ainsi que de coups et de violences psychologiques, par Cassie. La chanteuse et lui étaient en couple entre 2007 et 2018 alors que Diddy était également son producteur. Elle vient de lancer une procédure judiciaire et réclame plusieurs millions de dollars en dédommagement, et a détaillé dans son procès verbal une liste de brimades et d'agressions qui font froid dans le dos.

On apprend notamment que Diddy l'aurait incitée à avoir des rapports sexuels avec de nombreux hommes prostitués, pendant qu'il enregistrait tout ça, ce qui aurait plongé la chanteuse dans les drogues pour "oublier" ces horreurs. Cassie raconte également que le producteur l'aurait violée après un dîner "de rupture" en 2018, après quoi ils se seraient séparés pour de bon. Il aurait également tabassé Cassie dans une voiture en 2009 à Los Angeles quand il l'a surprise en train de parler à un autre manager.

Ça n'est malheureusement pas tout : Diddy aurait également menacé Kid Cudi de faire exploser sa voiture quand il a appris sa "relation" avec Cassie, pendant la Fashion Week à Paris n 2012. Une voiture qui a d'ailleurs fini par exploser... Elle raconte également le moment où, frappée par Diddy dans un hôtel en 2016, elle a tenté de s'enfuir mais qu'il l'aurait poursuivie dans les couloirs en lui jetant des vases, puis aurait payé l'hôtel pour supprimer les vidéos.

Du côté de Diddy, son avocat a fait savoir qu'il rejetait fermement toutes les accusations. On imagine que maintenant, ce sera à la justice de démêler tout ça. On leur souhaite bon courage...