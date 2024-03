Diddy : son avocat sort du silence

Il dénonce une "chasse aux sorcières"

Diddy est accusé de plusieurs viols et d'agressions sexuelles. Ses propriétés aux Etats-Unis ont été perquisitonnées pas les forces de l'ordre et la rumeur a couru que le patron de Bad Boys avait fuit dans son jet privé au Cap Vert, un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec les USA. Face à un tel déferlement d'informations plus ou moins vraies, plus ou moins vérifiées, son avocat a décidé de prendre la parole. Non, il n'a pas été arrêté, non il n'est pas en fuite. Le juriste dénonce une "chasse aux sorcières basée sur des accusations sans fondement" et condamne la violence des perquisitions et un "usage excessif flagrant de la force armée" durant ces opérations.

"Cette embuscade sans précédent - associée à une présence médiatique coordonnée - conduit à un jugement prématuré de M. Combs. M. Combs est innocent et continuera de se battre chaque jour pour laver son nom. Rien n’excuse la démonstration excessive de force et d’hostilité de la part des autorités ni la manière dont ses enfants et ses employés ont été traités. M. Combs n'a jamais été arrêté mais a parlé et coopéré avec les autorités."

Selon des informations de l'AFP citées par Le Parisien, Diddy s'est entretenu par des agents fédéraux mais n'a pas été arrêté. Et s'il a bien pris l'avion, c'était pour l'île d'Antigua. Tout cela a été confirmé par son avocat.

"Ni M. Combs ni aucun membre de sa famille n’ont été arrêtés et leur capacité à voyager n’a été restreinte d’aucune manière."

Diddy va-t-il être arrêté ?

C'est aujourd'hui la question que tous les médias se posent aux Etats-Unis : comme R. Kelly, Diddy peut-il être arrêté par les forces de l'ordre dans les jours qui viennent ? C'est ce que pensent des experts judiciaires comme l'a déclaré Nadia Shihata, qui a poursuivi R. Kelly pour crimes sexuels à New York, à NewsNation :

"Prendre une mesure ouverte en enquêtant sur deux maisons signifie que l'enquête est bien avancée. Ils ont clairement des raisons probables de croire qu'un crime fédéral a été commis et que des preuves de ce crime ou de plusieurs crimes seraient trouvées dans les deux endroits qu'ils ont fouillés. C'est une grande nouvelle et si je suis P. Diddy ou ses avocats, Je serais très inquiet à ce stade."

Les prochains jours devraient donc être brûlants pour Diddy et son équipe juridique.