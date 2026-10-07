SCH : nouvel extrait, rendez-vous, liens mystérieux, on vous dit tout

SCH est passé à la vitesse supérieure dans sa communication, lui qui vient de dévoiler un nouvel extrait d'un morceau à venir, a donné rendez-vous à ses fans, et leur a même demandé de se préinscrire via un lien mystérieux.

Les grosses têtes d'affiche du rap français ont décider de secouer cette fin d'année, pour notre plus grand plaisir. Après Booba, la Fouine et Sinik qui refont parler d'eux, avec Laouni qui annonce même un album, c'est désormais au tour de SCH d'animer cette fin d'année, lui qui n'avait quasiment plus fait parler de lui depuis l'annonce de son concert au Stade de France, qui aura lieu au printemps 2027. Cette fois ça y est, toute une campagne de promotion a été mise en place de manière à la fois assez ingénieuse, mais aussi très mystérieuse.

Vous connaissez le S, il aime beaucoup les symboles, les sensations, les figures de stylet et la poésie. Pas du genre à donner juste une date, un nom d'album, et ciao, non. Pour SCH, une grande annonce, ça se prépare, ça se tease, et il a donc commencé à bien attiser la curiosité de ses fans en postant un mystérieux message sur Instagram, "Demain aura besoin de témoins", suivi d'un lien. Un lien qui renvoie vers un site où il est possible de se pré-inscrire en donnant nom, adresse mail, adresse postale et numéro de téléphone, dans le but de recevoir quelque chose de la part du rappeur, on imagine.

🚨 SCH dévoile un nouvel EXTRAIT INÉDIT ! https://t.co/vsNdkQzsBf — SHADES (@ShadesFrance) October 7, 2026

En fond sonore, une instru tourne en boucle, et on a même droit à un extrait d'un morceau, avec des paroles assez mélancoliques, dans lesquelles il parle d'un sentiment de ras-le-bol qu'il observe partout autour de lui, d'une vie qui l'empoisonne, dans une DA qui colle très bien avec sa musique proposée depuis ses débuts. On a aussi droit à un compte à rebours, qui nous amène apparemment au 19 novembre à 13h, et même si on n'a aucune précision sur ce qui se passera ce jour-là, on imagine qu'on aura le droit à de l'inédit : un morceau, un film, un album, ou pourquoi pas les 3 en même temps !

Ce qui est sûr, c'est que quand ça aura lieu, ça va faire du bruit! Et que dans l'extrait, il nous semble reconnaître quelques notes déjà dévoilées par le S il y a quelques jours sur Instgaram.