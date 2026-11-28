Nathaniel « Nhale » Hale Jr., le fils du rappeur Nate Dogg, est revenu publiquement sur ses déclarations de février dans lesquelles il accusait Snoop Dogg de s'être approprié les masters de son père. Dans le podcast Heir Time, il a reconnu avoir parlé sous le coup de l'émotion et affirmé que les deux hommes travaillent désormais ensemble.

Quelques mois après avoir secoué la toile avec de lourdes accusations, Nhale, le fils de Nate Dogg, a tenu à remettre les pendules à l'heure. Sur le podcast Heir Time, présenté par Reginae Carter, il est revenu sur ses propos tenus en février, dans lesquels il laissait entendre que Snoop Dogg avait récupéré les masters de son père sans l'accord de la famille.

Une dispute familiale rendue publique par erreur

Nhale a expliqué l'origine de ses déclarations fracassantes. Selon lui, tout est parti d'une dispute avec son oncle, du côté de son père. Une querelle qui, dit-il, aurait dû rester dans le cercle familial.

« Me and my uncle from my daddy's side had an argument that should have stayed in the family », a-t-il confié, précisant qu'il avait parlé sous le coup de l'émotion. « So if you read that Snoop is stealing from Nate, that shit wasn't real and not right. I was emotional », a-t-il ajouté.

En d'autres termes, Nhale reconnaît que ses accusations n'étaient pas fondées sur des faits avérés, mais sur un ressenti à chaud, amplifié par un conflit interne à la famille.

Snoop Dogg blanchi, une collaboration en cours

Nhale a tenu à réhabiliter clairement l'image de Snoop Dogg dans cette affaire. « Business is business. We're working on our business together, and Snoop never did anything wrong to me in my life », a-t-il déclaré sur le podcast.

En février dernier, Nhale avait affirmé, lors d'une apparition sur le podcast TFU, que Snoop Dogg avait obtenu la permission de la mère de Nate Dogg pour récupérer les masters du domicile familial, après que Nate était tombé malade. Il disait avoir appris cela de son oncle, à l'issue d'une dispute lors d'un concert de Warren G.

À l'époque, il exprimait surtout le souhait d'avoir des garanties sur la sécurité de ces enregistrements : « What Snoop has always told me is he don't got it, and he would never do something like that. I at least want to know that he did get them and they are safe », avait-il alors déclaré.

Un contexte familial déjà tendu

Ce n'est pas la première fois que Nhale s'exprime publiquement sur des sujets sensibles liés à l'héritage de son père. En mars dernier, il s'était déjà manifesté contre la veuve de Nate Dogg, Latoya Calvin, en marge d'un règlement à hauteur de 4 millions de dollars. Il avait alors publié un message virulent, affirmant que l'on cherchait à vendre le catalogue de son père pour une somme qu'il jugeait dérisoire, et remettant en cause la place de cette femme dans la vie de Nate.

L'histoire des masters de Nate Dogg, décédé en 2011 des suites d'accidents vasculaires cérébraux, reste donc un sujet sensible au sein de la famille. Nhale semble aujourd'hui vouloir tourner la page et avancer aux côtés de Snoop Dogg, figure centrale du rap West Coast et proche historique de son père.