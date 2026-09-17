En signe de soutien au rappeur Macklemore, évincé de la tournée d'Ed Sheeran après sa prise de parole pour la Palestine, de nombreux artistes décident de quitter la tournée.

C'est l'actualité brûlante de la semaine : Macklemore s'est retrouvé viré de la tournée d'Ed Sheeran actuellement en cours aux États-Unis. En cause ? Son soutien affiché à la cause palestinienne, lui qui a scandé à plusieurs reprises sur scène "Free Palestine". Visiblement, c'en était trop pour les promoteurs et producteurs de la tournée du chanteur britannique, qui ont pris la décision d'écarter le rappeur, qui faisait partie des artistes chargés de la première partie. En réaction, d'autres artistes ont décidé de quitter la tournée d'Ed Sheeran, laissant le chanteur sans personne pour assurer ses premières parties.

On ne s'attendait pas à ce qu'un "Free Palestine" provoque autant de remous, dans une période où il devient de plus en plus clair pour l'opinion publique que les agissements du gouvernement israélien et de son armée relèvent du crime de guerre. Mais c'est un véritable séisme qui secoue donc la tournée d'Ed Sheeran : après le départ de Macklemore, ce sont désormais Aaron Rowe, le groupe irlandais Beoga, le groupe danois Lukas Graham, ainsi que Finneas, qui ont tous annoncé qu'ils quittaient la tournée à leur tour.

Certains ont même pris la parole sur leurs réseaux sociaux pour affirmer que Macklemore avait été "muselé par le lobby sioniste", et qu'ils veulent donc marquer leur désapprobation avec la censure, en quittant l'aventure eux aussi. Du coup, Ed Sheeran n'a actuellement plus personne pour assurer ses premières parties, même si on imagine qu'il devrait rapidement trouver une solution.

Dommage pour l'artiste britannique, qui était resté silencieux jusqu'ici et est enfin sorti du silence pour affirmer que cette décision d'écarter le rappeur de sa tournée n'était pas la sienne, mais celle des promoteurs. Il aurait peut-être mieux valu pour lui qu'il mette la pression pour garder Macklemore sur sa tournée... En tout cas, c'est assez drôle de voir que l'artiste léger, qui avait fait danser le monde entier sur "Thrift Shop", devienne un des sujets les plus controversés du moment, quelques anénes plus tard !