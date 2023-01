Macklemore invite DJ Premier sur "HEROES"

Un hommage aux héros de son enfance, sur une production boom-bap.

Connu pour ses hits "Thrift Shop" et "Can’t Hold Us", Macklemore frappe fort pour cette nouvelle année. Le rappeur américain, qui dévoilera son nouvel album "BEN" le 3 mars prochain, est de retour aujourd’hui avec "HEROES". Un morceau qui reprend les codes du rap à l’ancienne, avec cette production boom-bap signée Budo et sublimée par le talentueux DJ Premier. "When I grew up, criminal were my heroes", balance-t-il. Un hommage aux héros et aux références de son enfance - De Niro, O’Dawg, NWA ou encore DJ Quik, qu’il recense et encense alors qu'il regarde "La Reine des Neiges" avec ses enfants.

"HEROES" s’accompagne d’un visuel en noir et blanc tout aussi old school. Réalisé par Macklemore lui-même et Jake Magraw, il met en scène l’artiste balançant son flow dans les rues de New-York, avec DJ Premier à ses côtés.