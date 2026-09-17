Djadja & Dinaz lancent "Matière Noire", une playlist évolutive de 15 titres

Djadja & Dinaz dévoilent cette semaine Matière Noire, une sélection de 15 morceaux mêlant anciennes maquettes retravaillées, inédits et titres restés jusqu’ici de côté. Le projet a vocation à évoluer dans le temps.

Djadja & Dinaz ouvrent un nouveau chapitre avec Matière Noire.

Le duo de rappeurs du 77, qui cumule les millions de vues et les certifications depuis leurs débuts (époque "Tenue de Motard" et "J'fais mes affaires", il fallait être là, c'était quelque chose) publie cette semaine une playlist de 15 titres, composée en grande partie de morceaux issus de maquettes réalisées plusieurs années auparavant.

Certains ont été conservés, d’autres retravaillés ou laissés de côté avant de finalement trouver leur place dans cette nouvelle sélection.

Ni album, ni EP

Matière Noire n’est pas présenté comme un album classique, ni comme un EP pensé comme un projet définitif.

Djadja & Dinaz veulent plutôt en faire un espace musical ouvert, susceptible d’évoluer en fonction de leurs envies et de leur créativité.

Le principe leur permet ainsi de s’affranchir d’un format figé et de continuer à faire vivre le projet après sa sortie.

De nouveaux morceaux pourront être ajoutés

La playlist pourra donc accueillir au fil du temps de nouveaux titres, mais aussi faire revenir d’anciennes exclusivités ou permettre au duo de dévoiler d’autres morceaux inédits.

Avec Matière Noire, Djadja & Dinaz misent ainsi sur un projet évolutif, appelé à se transformer bien au-delà de sa sélection initiale de 15 titres.