Djadja & Dinaz veulent finir "A tes côtés"

Les deux potes du 77 passent en mode "lover" à l'approche de l'été avec ce nouveau single "A tes côtés".

Absents des médias, des cérémonies de récompense et de tout ce qui tourne autour du rap, Djadja & Dinaz continuent cependant d'empiler les millions de streams sans quasiment faire de promo. Les deux rappeurs sont de retour avec un nouveau single clippé, "A tes côtés", pendant lequel ils nous parlent d'un amour compliqué entre une caillera amoureuse, mais qui foire tout à cause de la vie de rue, et une fille blessée. Schéma classique, mais un morceau très efficace pour l'été, qui risque de beaucoup tourner !