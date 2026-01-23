Djadja & Dinaz posent "Les bases" et construisent le clip qui détonne

Djadja & Dinaz viennent de dévoiler le clip officiel de "Les bases", un single attendu qui frappe fort et qui installe une vibe urbaine immédiate. Le duo confirme son impact sur la scène rap français avec un visuel énergique.

Avec "Les bases", Djadja & Dinaz s’amusent avec les codes du rap pour livrer un clip qui accroche dès la première seconde. Entre scènes dynamiques, cadres urbains immersifs et attitude naturelle, le duo transforme ce single en véritable manifeste visuel. Chaque plan respire la complicité des deux rappeurs de Meaux, et le montage énergique souligne leur capacité à faire vibrer leur univers sans artifices. Ce clip, sorti aujourd'hui, installe un rythme contagieux et rappelle que Djadja & Dinaz savent poser le décor avant même que les paroles ne frappent. Une réussite qui fait déjà parler d’elle sur les réseaux et sur YouTube. Un duo prêt à enflammer toute la France entière pendant toute l'année 2026 !