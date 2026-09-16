"moi aussi je peux y arriver", a déclaré Aya Nakamura en évoquant l'espoir qu'elle souhaite transmettre à son public.

Aya Nakamura a été distinguée ce mardi 15 septembre à Paris lors de la première édition française des Power Players de Billboard. Une nouvelle récompense après une année marquée par ses trois concerts au Stade de France.

Une nouvelle distinction pour Aya Nakamura. La chanteuse de 31 ans a été récompensée mardi 15 septembre à la Salle Cortot, à Paris, lors de la première édition française des Power Players organisée par Billboard France.

Cette cérémonie se distingue des rendez-vous musicaux traditionnels puisqu'elle met notamment en avant les professionnels et décideurs qui participent au développement de l'industrie musicale. Aya Nakamura y a été distinguée pour son parcours d'artiste, mais également pour son activité d'entrepreneuse à travers sa structure Nakamura Industrie.

Sur scène, l'artiste est revenue sur le chemin parcouru : "Quand j'ai commencé la musique, je n'avais pas du tout conscience de l'influence de mon authenticité. Aujourd'hui me voilà heureuse d'apporter autant d'espoir à certaines personnes qui nous regardent et se disent : moi aussi je peux y arriver."

Une année marquée par trois Stade de France

Cette récompense arrive après une année particulièrement chargée pour Aya Nakamura. Les 29, 30 et 31 mai 2026, l'artiste s'est produite trois soirs consécutifs au Stade de France.

Selon Billboard France, environ 220 000 spectateurs ont assisté aux trois concerts : 70 000 lors de la première soirée puis 75 000 lors de chacune des deux suivantes. Aya Nakamura est ainsi devenue la première artiste francophone à enchaîner trois concerts consécutifs dans l'enceinte de Saint-Denis.

Cette période correspond également à un changement important dans sa carrière. Désormais indépendante après plusieurs années chez Rec. 118, label de Warner Music France, Aya Nakamura développe sa propre structure, Nakamura Industrie.

Son cinquième album, Destinée, sorti fin 2025, est présenté par Billboard comme le premier album autoproduit de sa carrière. Sa structure accompagne également RnBoi, présenté comme le seul artiste signé sur son label.

L'année 2026 a aussi été marquée par "Sexy Nana", sa collaboration avec La Rvfleuze sortie le 7 mai. Le morceau a été certifié diamant, correspondant à environ 50 millions d'équivalent streams.

Lors des Power Players, d'autres figures de l'industrie musicale ont également été récompensées, parmi lesquelles Marie-Anne Robert, dirigeante de Sony Music France, et Denis Ladegaillerie, PDG de Believe. Deezer a de son côté été distingué pour son outil de détection de musique générée par intelligence artificielle.