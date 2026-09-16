Travis Scott annonce son retour dans GTA 6 : "avec de la rage et beaucoup de danse"

Après plusieurs semaines de silence du côté de Travis Scott, le rappeur américain annonce son retour en grandes pompes dans le jeu vidéo le plus attendu de l'Histoire, GTA 6.

On aura eu droit à des annonces, puis des reports, et enfin, des tonnes de leaks et même une vidéo officielle publiée sur Netflix dans le monde entier : pas de doute, GTA 6 semble bien parti pour devenir le jeu le plus attendu de toute l'Histoire du jeu vidéo, et peut-être le plus grand succès de toute l'industrie vidéoludique, si la qualité est à la hauteur de l'attente. Mais depuis quelques jours, plus de sons, plus d'images... jusqu'à cette annonce de Travis Scott, qui vient de déclarer qu'il fera son retour dans GTA 6.

La franchise de Rockstar Games est habituée à collaborer avec des artistes musicaux, notamment pour l'habillage sonore des GTA. On pense évidemment aux radios, aux différentes playlists accessibles pendant la conduite, dont certaines ont marqué plusieurs générations. Cette fois, on ne sait pas trop de quoi il s'agira, puisque l'annonce de Travis Scott reste assez vague :

Maintenant, c'est l'heure. Mon retour dans le game va arriver, avec de la rage, et beaucoup de danse. C'est parti.

Un texte à trous un peu mystérieux a également été posté en légende, mais comme on n'a absolument aucune idée de la réponse, on va s'abstenir d'en parler. Ce qui est certain en revanche, c'est que Travis Scott, même s'il n'a pas donné de date ni de précision concernant son retour, sera donc présent dans GTA 6, d'une manière ou d'une autre. Une présence qui renforce un peu son nom, sa marque, lui qui avait par exemple collaboré avec le jeu Fortnite à plusieurs reprises.

On espère surtout que ce sera l'occasion pour Travis de relancer un peu sa carrière musicale, lui dont les dernières sorties n'ont clairement pas surpris, lui faisant un peu perdre son statut de superstar avant-gardiste du rap US.