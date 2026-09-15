La Rvfleuze et Vacra bientôt réunis en featuring : un extrait a fuité !

Vendredi, Vacra et La Rvfleuze dévoileront leur premier featuring, intitulé "Fille à papa", et autant vus dire que ça risque de beaucoup tourner.

On tourne un peu au ralenti depuis plusieurs semaines, comme si nos rappeurs n'étaient pas encore revenus de vacances. On a bien eu droit à quelques singles intéressants, mais rien qui a révolutionné le game, et surtout : niveau albums, c'est quasiment le désert. Forcément, pas beaucoup d'actualités à se mettre sous la dent, mais Vacra et La Rafleuze pourraient bien venir réveiller le rap français. Les deux artistes ont prévu de sortir un nouveau morceau, "Fille à Papa", ce vendredi 18 septembre, et en attendant, un extrait plutôt prometteur a été publié sur les réseaux sociaux !

Il s'agit là du tout premier featuring entre La Rvfleuze, qui est une des révélations rap français de ces 12 derniers mois, et Vacra, dont le sens de la mélodie l'a fait grimper en flèche depuis 3 ans. Deux univers qui n'ont donc absolument rien à voir et qui vont se retrouver réunis sur le morceau "Fille à papa", qui sort dans deux jours. Au vu des 15 secondes d'extrait publiées en ligne, on peut dire que le morceau est surprenant, mais assez réussi. D'un côté, Vacra maîtrise sa mélo et de l'autre côté on a La Rvfleuze qui continue à aller chercher du côté des meufs pour son inspiration, après "Sexy Nana" avec Aya Nakamura, un des cartons de l'été.

Va-t-il réussir à nouveau le même exploit, à savoir se retrouver en tendance un peu partout (Spotify, TikTok,...) ? L'avenir nous le dira, en tout cas le morceau semble en avoir le potentiel. Au niveau des paroles, un peu d'egotrip, mais les 15 secondes ne sont pas assez longues pour se faire une idée. Rendez-vous vendredi pour découvrir le morceau en intégralité!