La Rvfleuze fait de la "Chirurgie" dans son nouveau banger

Par Remi N

Changement de décor pour La Rvfleuze, avec un clip dans lequel on le retrouve en très bonne compagnie : ça twerke, ça claque, et évidemment, ça rappe aussi !

La Rvfleuze a clairement été la plus grosse surprise de l'année 2026, avec son démarrage très solide pour son tout premier album, porté par le single "Argent Sale" qui a mis tout le monde d'accord. Depuis, il est sur un nuage et tout ce qu'il touche devient de l'or et c'est parti pour durer. La preuve : son nouveau banger, "Chirurgie", cartonne déjà, et il vient d'en dévoiler le clip. Un clip tourné dans une ambiance "trap house" 2.0", avec pas mal de gros fessiers, mais aussi beaucoup de lascars. Musicalement, par contre, il reste fidèle à ses débuts : beaucoup de drill, des lyrics qui puent la street, même si ça parle aussi beaucoup de cul cette fois : on dirait que le rappeur du 19ème veut passer en mode "egotrip max", et ça risque d'être intéressant à suivre !