Une des écoles les plus légendaires de l'histoire du rap français, celle du 92, avec l'aventure Beat 2 Boul, pourrait bientôt avoir droit à son documentaire avec Zoxea et Booba.

SI vous demandez aux amateurs de technique et de kickage old school quelle est la meilleure école de l'histoire du rap français, ils seront beaucoup à être d'accord : il s'agit du Beat de Boul, l'abréviation de "Beat de Boulogne", qui nous vient directement, vous l'aurez compris, du 92, et plus précisément de Boulogne-Billancourt. Une école fondée par Zoxea, qui aura donc vu passer les Sages Poètes de la Rue, mais aussi Lunatic, Sir Doums, la Malekal Morte (Mala, Bram's et Issaka), Mo'Vez Lang (avec LIM), Less du Neuf, Nysay, et qui pourrait bientôt avoir droit à son documentaire d'après Booba et Zoxea !

C'est Zoxea qui a évoqué ce fameux documentaire sur l'épopée du Beat 2 Boul, lors d'une récente interview avec Fif, co-fondateur de Booska-P. Une interview dans laquelle Zox' affirme qu'il a déjà réfléchi à un projet de documentaire, mais que pour l'instant, le projet n'a pas vraiment débuté et n'est pas encore dans les tuyaux. Booba a réagi à l'interview, en interpellant le King de Boulogne, pour lui dire qu'il était évidemment chaud pour un documentaire qui raconterait cette histoire fabuleuse (à condition que ça se fasse sans Fif, avec qui il est en clash). On croyait que ça s'arrêterait là, mais visiblement Kopp et Zoxea se sont attrapés au téléphone.

Et la conversation semble avoir fait du bien à tout le monde, en tout cas à Booba, qui a même posté un message en story pour dire "Merci, ça m'a fait carrément du bien cette discussion let's fucking go". Forcément, en tant que grands fans de cette école du 92, on espère que le "let's fucking go" signifie que ce documentaire dont tout le monde parle va finir par se faire. Et si ce n'est pas le cas, on reste tout de même contents de voir qu'il y a encore du respect entre ces deux tauliers de la scène de Boulogne.