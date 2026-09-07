Par Remi Gene

Dans une prise de parole récente, Oxmo Puccino a affirmé que el rap était "fini depuis une dizaine d'années". Une déclaration qui a fait beaucoup réagir, notamment chez Booba, qui a teasé la sortie d'un single 100% rap.

L'ambiance est un peu morose dans le rap game et chez les suiveurs assidus du rap français. Entre les ventes qui baissent, les tops singles des différentes plateformes dominés par des singles dansants qui n'ont plus grand chose à voir avec le rap, il y a en effet de quoi s'inquiéter. Et ce weekend, c'est Oxmo Puccino qui a fait du bruit avec sa déclaration selon laquelle le rap n'existe plus. Il a fait réagir un peu partout sur twitter, et notamment du côté de Booba, qui a répondu en annonçant la sortie d'un single 100% rap.

Oxmo a mis un petit coup de pied dans la fourmilière en déclarant :

"J'ai l'habitude de dire depuis une dizaine d'années qu'il n'y a plus de rap. C'est fini le rap, ça n'existe plus. C'est juste qu'on n'arrive plus à nommer la musique qu'on écoute aujourd'hui, qui est juste un métissage de tout ce qui s'est passé ces quarante dernières années. Et on l'appelle encore rap parce que c'est la dernière musique incarnée que nous avons vécue. Voilà. Mais ce n'est plus du rap."

Un constat un peu sévère, et pas forcément exact, puisqu'il sous-entendrait qu'il n'y a plus de rap depuis dix ans. Mais si on remonte à 2015 ou 2016, il y a dix ans, il y a quand même de sacrés albums de rap qui sont sortis sur cette période, de "Batterie Faible" à "Jesuispasséchezso" en passant par "A7", et bien d'autres projets, moins connus, mais excellents en terme de niveau. Cependant, on est d'accord sur la difficulté de nommer la musique qu'on écoute aujourd'hui, même les catégories utilisées par Les Flammes sont parfois floues.

Mais sa déclaration n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd : Booba a répondu au message, en taggant Oxmo et en lui promettant : "tu vas voir si mon prochain single c'est pas du rap ! On est ensemble quand même frérot ça bouge pas". On va donc surveiller cette sortie avec attention !