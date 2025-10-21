Oxmo Puccino : pour lui, "Les Princes de la Ville" est le meilleur album de l'histoire du rap français

Forcément, quand on parle de rap français avec Oxmo Puccino, on se trouve face à un monsieur qui a beaucoup de goût.

Les débats, c'est une grande passion dans le rap, et le rap français ne fait pas exception à la règle. Qui est le meilleur, le plus nuls ? Quel est votre album préféré et pourquoi ? C'est avec ce genre de discussions qu'on enrichit sa culture rap, et une des questions qui revient le plus souvent, c'est "quel est le plus grand album de l'histoire du rap FR?". Une question à laquelle Fianso avait répondu "Quelques Gouttes suffisent" d'Arsenik, il y a quelques semaines, et à laquelle Oxmo Puccino vient de répondre par "Les Princes de la Ville", du 113.

Un album qui se retrouve rarement cité dans la discussion, quand vient l'heure de désigner son meilleur album de l'histoire du rap français. Mais lorsqu'il y a répondu en étant invité dans l'émission de Mehdi Maizi sur France Inter, Oxmo Puccino n'a pas hésité très longtemps :

J'ai une réponse qui va au-delà de mes goûts, je parle de sociétal, je parle de politique, je parle d'histoire de la banlieue, c'est "Les Princes de la ville". Ca va au-delà de mes goûts parce que... J'veux dire, cet album... "Tonton Du Bled", "Les Pricnes de la ville", DJ Mehdi, ce que ça a amené en terme d'évolution pour le rap français en terme de sonorité... Il y avait quelque chose d'avant-gardiste qui est devenu quelque chose de naturel. Pour moi, c'est "Les Princes de la ville".

Un choix de goût de la part de monsieur Ox', tout en humilité, lui qui aurait pu citer un de ses propres albums, notamment "Opéra Puccino", qui pourrait prétendre au titre lui aussi. Mais il faut avouer que l'impact du 113, la manière dont les mentalités ont changé après ce disque, dont les horizons se sont ouverts, avec les prods de DJ Mehdi qui vous faisait voyager dans un autre univers musical. Et puis, les Victoires de la Musique avec le 504 Break qui monte sur scène, les 450 000 ventes, bref, ce disque, c'était quelque chose.

Invité à ses côtés dans la même émission, Tuerie a lui désigné "Mauvais Œil" de Lunatic comme son album numéro 1. Un autre très bon choix, pour un grand classique du rap français. Et vous, quel est votre choix ?