Oxmo Puccino et MC Solaar déroulent dans "Ne pas m'aimer"

Les deux anciens ont eu la bonne idée de clipper leur feat, et franchement, c'est plutôt réussi !

On peut difficilement faire plus proche artistiquement qu'Oxmo Puccino et MC Solaar. Les deux rappeurs, issus du premier âge d'or du rap français, sont deux véritables poètes, des jongleurs de la langue française, et le fait de les retrouver sur un même morceau confirme notre impression : les gars se complètent trop bien. Ils viennent donc de dévoiler le clip de "Ne Pas m'aimer", extrait du dernier album de Ox', "La Hauteur de la Lune", qui vient de sortir. Un morceau où on les retrouve en train de mélanger la poésie, l'egotrip, les leçons de vie, tout ça avec une facilité déconcertante, le tout en se pavant tranquillement dans Paris.

Tags :
rap-fr musique mc-solaar oxmo-puccino nouveaute clip sortie ne-pas-m-aimer
