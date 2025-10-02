Oxmo Puccino veut rester "Léger"

Et franchement, c'est plutôt lourd !

Ça fait toujours plaisir d'entendre tonton Ox, surtout dans un long couplet kické sans refrain et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'il nous propose sur "Léger". Un titre dans lequel on croirait presque entendre le Oxmo du début des années 2000, qui joue avec les mots, avec une virtuosité folle. Toujours en attendant la sortie de son nouvel album "La hauteur de la lune", dispo le 17 octobre, on se dit que le projet risque d'être très intéressant si on se fie à la qualité des extraits sortis jusqu'à présent !