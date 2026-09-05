Booba annonce-t-il un "Blanco Nemesis 2" 100% Rap ? "j'ai perdu ma licence zumba..."

Par Remi Gene

Sur Instagram, Booba a fait une nouvelle story dans laquelle il semble annoncer la fin de son ère "zumba", ce qui laisse rpésager un volume 2 de "Blanco Nemesis" axé 100% sur le rap.

En attendant l'arrivée (si ça a bien lieu un jour) de la partie 2 de "Blanco Nemesis", Booba continue de divertir ceux qui suivent le rap game, en attaquant un peu tout le monde sur Instagram et Twitter, puisqu'il s'est récemment recrée deux nouveau comptes, les précédents ayant été supprimés il y a quelques mois. C'est donc un Kopp en mode "divertissement" qu'on retrouve depuis quelques semaines, et hier, le Duc a pris la parole pour sonner la fin de la zumba dans sa discographie. De quoi envisager un "Blanco Nemesis part.2" 100% Rap ?

C'est sur Instagram que Booba a posté une vidéo, sur un ton humoristique, tournée au bord de sa piscine à Miami, comme il en a l'habitude depuis plusieurs semaines désormais. Et dans sa vidéo, cette fois, pas de clash, mais une déclaration :

Dommage, j'ai perdu ma licence de zumba. I lost my zumba licence, t'as captey ? Après vous voulez du peura, pas de problèmes hein. Le peura carrément c'est... c'est comme se brosser les chicots ! Ainsi soit-il amigos !

Forcément, de nombreux fans du rappeur se sont questionnés : vient-il d'annoncer que ses futures sorties seront 100% rap ? Et, si on parle de futures sorties, on pense forcément à la suite de "Blanco Nemesis", dont la partie 2 est désormais attendue de pied ferme par les fans. Il vaut avouer que, dans al première partie, on retrouvait quand même 6 titres très "mélo", notamment "Seychelles", "Tout ira bien", "BZK", "CB", "Valentine", "Filtré".

Mais l'album, bien que critiqué, contenait également quelques titres rap de bonne qualité, à l'image de "V" ou de "Les zhommes", et si toute la deuxième partie de "Blanco Nemesis" est du même niveau, alors on signe tout de suite !