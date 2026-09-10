Booba s'en prend à Karim Benzema : "avec son vieux rappeur esclave..."

Visiblement toujours aussi rancunier, Booba a estimé que c'était le moment d'allumer violemment Karim Benzema sur Instagram, en pleine polémique avec Yoann Riou.

On ne sait pas trop comment, mais Karim Benzema s'est à nouveau retrouvé au cœur des débats d'une des émissions de football les plus regardées en France, diffusée sur la chaîne l'Equipe. Un des commentateurs de la chaîne, Yoann Riou, a déclaré qu'il ne plaçait pas Benzema parmi les 20 plus grands attaquants de l'histoire du football. Forcément, ça a fait réagir en plateau, ainsi que sur les réseaux sociaux. KB9 lui-même a invité le chroniqueur à "aller dormir", même Rohff est venu défendre son ami en commentaires. Et Booba a jugé que c'était le bon moment pour clasher l'ancien attaquant du Real Madrid.

On le sait, B2O est à nouveau passé en mode "Terminator" : il s'attaque à tout le monde, il est clairement là pour éteindre, en maintenant le public dans l'attente avant "Blanco Nemesis part.2". Et il s'en est pris à celui avec qui il n'hésitait pourtant pas à s'afficher il y a quelques années, en repostant une story via son compte Instagram. Une story dans laquelle on peut lire :

Quand toute la France était contre lui, c'est nous on l'a défendu. Juste un traître de plus et un des plus grands crevards de l'univers avec son vieux rappeur esclave marionnette bonzerland.

Quand il parle de "rappeur esclave", on imagine qu'il s'attaque à Rohff, qui s'est réconcilié avec Benzema il y a quelques temps. Clairement, depuis qu'il lui a "tourné le dos" en renouant ses liens avec Rohff, Benzema n'est plus du tout dans le cœur de Booba. On sent quand même un peu d'amertume du côté de Kopp, mais d'un autre côté, c'est assez drôle de le voir enfoncer ses anciens potes.