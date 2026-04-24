Karim Benzema dévoile son top 3 rap FR avec Rohff, et lâche une exclu sur l'Equipe de France

Rohff a invité Karim Benzema pour un long live instagram pendant lequel il s'est dit pas mal de choses, sur le rap français mais aussi sur le football !

C'est l'une des amitiés qui avait beaucoup fait parler dans les médias : la relation entre Karim Benzema et Rohff, qui avait valu beaucoup de critiques au footballeur dans les médias sportifs, qui l'accusaient à tort d'être un "bad boy" ou un fouteur de merde. Une relation qui a été un peu tumultueuse, lorsque Booba a décidé de semer la zizanie entre les deux amis, qui sont aujourd'hui totalement réconciliés. Hier, Housni a d'ailleurs convié Benzema sur son live Instagram, pendant lequel ils ont parlé de beaucoup de choses : du rap français, mais aussi du football.

On va commencer par parler du rap français, puisque Rohff a notamment dévoilé en exclusivité à Karim Benzema sont tout nouveau morceau, "MTG", pour "Maîtrise Ton Game". Mais Housni a aussi demandé au footballeur quel était son top 3 des meilleurs rappeurs français de tous les temps, et pendant la discussion, Karim a révélé qu'il n'avait pas trop écouté les anciens comme IAM, NTM, ou la FF. Son top 3 rap français est un top 4, qui comporte les artistes qui l'ont fait plonger dans le rap : Rohff en 1, Booba en 2, et Lacrim et Alonzo en 3.

Rohff demande à Benzema son top 3 rap français all time pic.twitter.com/NEyYeYIUqz — 🏴‍☠️ (@The_____Shape) April 23, 2026

Mais Rohff et Karim Benzema ont aussi discuté de football, ce qui a été l'occasion pour Karim Benzema de dire qu'il trouve que le Real Madrid actuel ne joue pas en équipe, en comparaison avec le PSG qui a moins d'individualités, mais où chacun sait ce qu'il a à faire et se donne pour son coéquipier. KB9, le Ballon d'Or du peuple, a aussi affirmé qu'il était prêt à revenir en Equipe de France si jamais Zinedine Zidane devenait sélectionneur et qu'il souhaitait faire appel à lui. Un live très instructif !