Doums à nouveau en garde à vue pour menaces sur conjoint

Doums multiplie les allers-retours en garde à vue pour des comportements très déplacés envers ses conjointes, et cette semaine, il a à nouveau été arrêté.

Cela fait maintenant presque un an qu'on entend régulièrement des informations selon lesquelles Doums a été arrêté, pour des motifs qui s'apparentent bien souvent à des violences conjugales. On a eu droit à une affaire très médiatisée avec Adèle Exarchopoulos, mais aussi à une autre, avec une autre compagne, et cette semaine, on vient d'apprendre que le rappeur vient à nouveau d'être placé en garde à vue, mais cette fois pour un nouveau motif : celui de menaces sur conjoint.

Forcément, la presse s'en donne à cœur joie et l'information a déjà été reprise par BFM, Public, Libération,... C'est à Vitry-sur-Seine qu'il a été placé en garde à vue, pour "menaces réitérées sur conjoint", mais la presse ne précise pas s'il s'agit de la même personne qui lui avait déjà valu 8 mois de sursis pour violences conjugales en février dernier. On sait en revanche qu'il était en garde à vue depuis dimanche après-midi.

On imagine que les fais devraient être jugés prochainement, s'il y a matière à ouvrir un procès, ce qui n'est pas précisé par la presse. On rappelle également que Doums est toujours dans l'attente de son procès dans l'affaire de violences conjugales qui l'oppose à Adèle Exarchopoulos, qui a été renvoyé par la justice au 8 février 2026. Mais on dirait bien que l'étau commence à se resserrer autour de l'ancien membre de l'Entourage...