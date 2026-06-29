Doums : ouverture de son procès pour violences conjugales sur Adèle Exarchopoulos

Les ennuis continuent pour Doums, qui comparaît aujourd'hui au tribunal pour répondre des accusations de violences conjugales lancées par son ex, Adèle Exarchopoulos.

Le procès était annoncé depuis le mois de janvier : aujourd'hui, Doums comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris, pour y répondre des accusations de violences conjugales lancées par l'actrice Adèle Exarchopoulos, avec laquelle il était en couple il y a quelques années. Le rappeur et l'actrice auront d'ailleurs eu un enfant ensemble. L'intitulé exact des faits reprochés à l'artiste est le suivant : "violences habituelles commises par un conjoint ou un ex-conjoint", en récidive légale.

D'après un article de France Info, les faits se seraient déroulés entre 2017 et 2025, on parle même de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, ce qui aggrave les charges qui pèsent contre Doums. Il était d'ailleurs placé sous contrôle judicaire depuis janvier, lui qui a déjà été condamné à huit mois de sursis pour des faits similaires sur sa compagne actuelle.

Toujours d'après l'article de France Inter, il s'agit de la quatrième fois que Doums se retrouve devant les tribunaux pour des faits similaires, ce qui pourrait considérablement peser sur le verdict final s'il est reconnu coupable : il risquerait jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. L'audience devrait avoir lieu à huis clos, mais l'avocate du rappeur a déjà fait savoir qu'elle comptait demander un report d'audience pour raisons médicales.

On précise quand même que, tant qu'il n'est pas reconnu coupable, Doums est considéré innocent par la loi française, veillez à faire preuve de modération dans vos commentaires.