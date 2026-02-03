Doums condamné à 8 mois de sursis pour violences conjugales

Dans la tourmente depuis plusieurs semaines, Doums a reçu sa sentence de la part de la justice, dans l'affaire de violences conjugales qui l'opposait à sa compagne actuelle.

Il n'y a pas beaucoup d'actualité en ce début d'année 2026 dans le rap français, et quand il y en a, malheureusement, ce sont rarement des bonnes nouvelles... Il y a quelques semaines, Doums, rappeur parisien, proche de la 75ème Session à l'époque, mais aussi de Nekfeu et de l'Entourage, était arrêté et placé en garde à vue à la suite d'une plainte de sa compagne pour violences conjugales. L'artiste connait désormais son verdict : il a écopé de 8 mois de prison avec sursis.

La nouvelle est tombée lors de la soirée d'hier : le lundi 2 février, Doums a été condamné à 8 mois de prison avec sursis probatoire, par le tribunal de Créteil, pour violences conjugales. Un verdict qui a été prononcé à huis clos en raison de sa notoriété, dans le but de protéger les deux enfants du couple. Lors de la séance, ses avocats ont reconnu l'existence d'un crachat, mais nié les autres accusations de violences qui ont été faites lors de la plainte. La peine prononcée est en dessous de celle recommandée par le parquet, et la défense du rappeur ne devrait pas faire appel de la décision.

Maintenant que Doums connait son jugement pour cette histoire, il n'est pas tiré d'affaire pour autant : il devra répondre d'autres accusations de violences conjugales, cette fois face à Adèle Exarchopoulos, à la fin du mois de juin 2026.