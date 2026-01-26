Doums jugé pour violences conjugales sur Adèle en juin 2026, il prend la parole

Beaucoup d'informations sont tombées concernant l'affaire de violences conjugales impliquant Doums et Adèle Exarchopoulos et de son côté, le rappeur a choisi de continuer à communiquer.

Alors que les histoires de violences sexuelles/conjugales se sont multipliées dans le rap français ces dernières années, en ce moment, c'est Doums qui se trouve dans une sauce bien sombre. Accusé de violences par sa compagne actuelle (ces accusations l'ont même emmené en garde à vue), cette histoire a fait ressurgir un autre dossier chaud de son passé : les histoires de violences lors de sa relation médiatisée avec Adèle Exarchopoulos. Des accusations qui l'emmèneront devant le tribunal, mais le rappeur a choisi de réagir à tout ça sur les réseaux sociaux.

Doums sera donc jugé au tribunal qui décidera si, oui ou non, il y a eu des violences commises par le rappeur envers l'actrice Adèle Exarchopoulos, lors de leur relation qui a duré de 2016 à 2017. Un fils est né de cette relation, ainsi qu'une première plainte pour violences conjugales déposée en 2019 par l'actrice, puis une deuxième déposée en octobre 2024, concernant des faits qui ont eu lieu entre 2017 et 2024 (alors qu'ils n'étaient apparemment donc plus ensemble). C'est pour cette deuxième plainte que le rappeur comparaîtra au tribunal le 29 juin 2026.

J’entends pas mal de conneries sur moi la famille, je suis au studio, je reviens avec du lourd — MortgunFrémont 仙豆 (@Doumslentourage) January 24, 2026

On aurait pu croire qu'au vu des circonstances, l'artiste se serait tenu tranquille, mais Doums a décidé de prendre son compte Twitter pour annoncer qu'il était de retour en studio, avec du lourd, et qu'il entendait "beaucoup de conneries" à son sujet, sans préciser lesquelles. Dans un autre message, il explique que "ils ont essayé de me faire, c'était pas mon heure". Pas sûr que ce soit la meilleure communication possible dans ce genre de situation... Toutefois, on précise que la présomption d'innocence est toujours de mise, et qu'on va attendre que la justice se prononce, cependant, il a apparemment déjà été condamné pour les mêmes faits (sur la même personne) en 2020, et avec ces deux nouvelles affaires qui s'ajoutent, ça commence à faire beaucoup...