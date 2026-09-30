Alors que la date de sortie de prison de Diddy a encore été avancée, ses conditions de détention très favorables font beaucoup parler : Cognac, massages, téléphone portable, il n'est pas un détenu comme les autres...

Il est assez étrange de voir la manière dont Diddy est traité comme un détenu ultra privilégié aux Etats-Unis. On ne sait pas s'il s'agit de ses liens avec Donald Trump, avec Jeffrey Epstein, ou simplement sa réussite personnelle qui attire la sympathie de l'administration pénitentiaire, mais ce qui est certain, c'est que le boss de Bad Boy Records est traité comme un prince, alors qu'il purge sa peine de 50 mois pour trafic sexuel. Une peine qui vient à nouveau d'être réduite, et qui ressemble de plus en plus à une cure en Thalasso de luxe.

On va commencer par parler de sa date de sortie de prison, qui vient d'être à nouveau avancée au 21 janvier 2028, si on en croit les écrits de TMZ. C'est au moins la troisième fois que Diddy a droit à une sortie anticipée de prison, lui qui est toujours détenu au pénitencier que la presse américaine appelle "FCI Fort Dix". Il y a quelques mois, il était pourtant impliqué dans une bagarre entre détenus, mais ça ne l'a visiblement pas empêché de voir sa date de sortie avancée.

Une deuxième information sur la peine de Diddy a également fuité dans la presse américaine : ses conditions de détention seraient bien différentes de celles des autres détenus. D'après NBC News, des hommes feraient la cuisine pour lui, certains lui feraient son ménage, d'autres lui font son lit et enfin, certains lui prodigueraient même des "massages chinois". Il aurait aussi facilement accès à du Cognac de marque Hennessy, très prisé aux Etats-Unis, et a été aperçu plusieurs fois avec un téléphone portable. Téléphone qu'il utiliserait pour échanger des nudes, et également se procurer des anti-dépresseurs aux effets euphorisants.

Bref, rien de nouveau sous le soleil finalement : que ce soit en liberté ou en prison, il vaut mieux être riche et influent, ça vous ouvrira bien plus de portes !