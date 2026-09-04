Diddy lié au meurtre de Tupac ? La justice demande des preuves

Par Remi Gene

Le procureur chargé du procès autour du meurtre de Tupac qui se déroule en ce moment n'a pas exclu d'ouvrir une enquête sur Diddy concernant son implication dans l'assassinat du rappeur, mais il demande des preuves.

Presque 30 ans jour pour jour après la mort de Tupac Shakur, la justice américaine vient en fin de trancher pour la première fois, en désignant coupable quelqu'un pour cet acte qui nous a privé de la plus grande légende du rap US. C'est Keefe D, dont le nom circulait pas mal depuis quelques années comme celui d'un individu très suspect dans cette affaire, qui a été reconnu coupable cette semaine. Mais alors que l'accusé prévoit de faire appel, le procureur, lui a expliqué qu'il n'excluait pas d'ouvrir une enquête sur l'implication de Diddy dans ce meurtre. Seulement, il manque de preuves.

Alors que Keefe D se retrouve donc désigné coupable d'avoir commandité le meurtre de Tupac, pour venger son cousin Orlando Anderson, passé à tabac par l'équipe de Death Row, le nom de Diddy a été prononcé par le procureur, d'après TMZ, qui a expliqué à la presse que :

Au point où nous en sommes, nous ne croyons pas avoir de preuves suffisantes pour accuser qui que ce soit d'autre de la mort de Tupac Shakur. Mais, comme dans tous les autres dossiers, s'il nous parvient de nouvelles informations, plus de preuves, nous pouvons toujours envisager d'ouvrir de nouvelles enquêtes.

Si le nom de Diddy est venu dans la bouche du procureur, mais aussi chez les médias américains, c'est parce que dans certains entretiens de Keefe D avec la police, ce dernier mentionne à plusieurs reprises le fait que le boss de Bad Boy Records lui aurait offert un million de dollars pour tuer Tupac. Il aurait même eu de nombreuses discussions avec Keefe D sur ce sujet.

De son côté, Diddy et ses équipes ont toujours nié être liés à la mort de Tupac Shakur d'une manière ou d'une autre. A priori, sauf énorme rebondissement, le mogul ne devrait donc pas être inquiété, lui qui est actuellement derrière les barreaux pour trafic sexuel, jusqu'en 2028.