Keefe D reconnu coupable du meurtre de Tupac Shakur

Par Remi Gene

Après plusieurs années de suspicions et plusieurs mois d'enquête, la cour de justice de Las Vegas a reconnu coupable Duane Davis, aka Keefe D, du meurtre de Tupac Shakur, plus grande légende de l'histoire du rap US.

C'était l'un des plus grands mystères de l'histoire du rap US : l'assassinat de Tupac Shakur, en septembre 1996, il y a presque 30 ans tout pile, a nourri pas mal de fantasmes et de spéculations. P.Diddy était-il lié à l'affaire ? Est-ce que 2Pac est mort à cause du clash avec Notorious BIG ? A-t-il était assassiné par la CIA à cause de ses positions politiques trop extrêmes? Le tribunal de Las Vegas a rendu son verdict : c'est Keefe D, ancien membre de gang, incarcéré depuis plusieurs années, qui a été reconnu coupable du meurtre de la légende du rap West Coast.

Cela faisait un moment que les soupçons pesaient sur Duane Davis, aka Keefe D, qui avait été arrêté en 2023 et soupçonné d'être lié d'une manière ou d'une autre à l'assassinat de Tupac Shakur. Un meurtre qu'il avait déjà avoué dans un précédent livre, lors d'une interview, ou même au téléphone, avant de revenir sur ses propos et de les démentir. Cet ancien membre des South Side Compton Crips aurait, d'après l'accusation, acquis un pistolet, organisé un groupe, et ouvert la chasse à 2Pac, en représailles du tabssage d'Orlando Anderson, neveu de Keefe D, par 2Pac, Suge Knight, et l'équipe de Death Row ainsi que les gangsters qui entouraient le label, dont certains étaient apparemment affiliés aux Bloods, ce qui rajoute une raison de se détester.

Keefe D a déjà annoncé sa volonté de faire appel de la décision, et il a quand même de sérieux arguments de son côté à faire valoir, notamment le fait que la police n'ait jamais retrouvé ni l'arme du crime, ni la Cadillac à bord de laquelle un groupe d'hommes a ouvert le feu sur le véhicule de Suge Knight et Tupac Shakur, le 13 Septembre 1996 à Las Vegas, après un combat de Mike Tyson. Cependant, le fait que Duane Davis se soit vanté plusieurs reprises d'être lié au meurtre, en ayant même reconnu qu'il se trouvait dans la Cadillac en 2008 dans le cadre d'un accord avec la police (ses aveux ne pouvaient donc pas être utilisés contre lui), n'a pas joué en sa faveur.

La peine devrait être prononcée le 13 octobre 2026, et on pourrait donc bien enfin refermer le dossier Tupac Shakur, dont les assassins n'avaient jusqu'ici jamais été condamnés. Un des plus grands mystères de l'histoire du rap US semble prendre fin sous nos yeux.