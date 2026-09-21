Soso Maness : sa série "Rescapé" cartonne sur Netflix

Avant la sortie du tout dernier épisode de sa série, prévu pour le 24 septembre, Soso Maness réalise déjà l'exploit en se hissant à la troisième place du classement Netflix en France.

Il fait peut-être un peu moins de bruit dans le rap français ces derniers mois, mais ne croyez pas que Soso Maness est en train de dormir : le rappeur marseillais est dans d'autres projets. Il a notamment décidé de donner une seconde jeunesse à sa série "Rescapé", que vous aviez pu voir sur Youtube les années précédentes si vous suivez son actualité de près. La série est désormais disponible sur Netflix, et elle cartonne : elle est actuellement classée à la troisième position sur Netflix France.

Elle a même réussi à grimper sur la deuxième marche il y a quelques jours, et c'est assez impressionnant pour une œuvre qui a longtemps été visible sur Youtube : en passant sur Netflix, Soso Maness a visiblement réussi à toucher une communauté de fans encore plus large, et c'est loin d'être terminé. Car ce jeudi 24 septembre, le cinquième et dernier épisode de la série sera mis en ligne sur la plateforme.

Un teaser a d'ailleurs été dévoilé, une vidéo "coup de poing" avec pas mal de coups de feu, qui mettent donc en scène une rivalité entre bandes dans les Quartiers Nords à Marseille. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Soso Maness n'est pas du tout dans une optique de glorifier la violence, c'est plutôt le contraire : montrer aux jeunes qu'on peut venir des Quartiers Nords et accomplir de grandes choses, ailleurs que dans le crime. Comme il le dit si bien lui-même sur Instagram, "on répondra toujours par l'art", et on lui souhaite évidemment tout le succès possible pour la sortie de son épisode final, ce 24 septembre.