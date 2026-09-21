Interrogé au sujet du phénomène de foire du moment, MC Pao, Sinik explique tout simplement que ce genre de gars ne devrait pas exister et qu'à son époque, il aurait été invisible.

On dirait que le rap arrive petit à petit à bout de souffle, en tout cas il en montre tous les signes. Les ventes baissent un peu, le genre peine à se renouveler, et quand il le fait, il est souvent critiqué par tous les anciens, et surtout, on voit apparaître des clowns/imposteurs qui semblent être de plus en plus nombreux. Il y a 15 ans, on avait Swagg Man, que pas grand monde ne prenait au sérieux. En 2026, on a MC Pao, qui collabore avec de nombreux artistes du game, et ça ne semble pas plaire à Sinik.

Il faut dire que MC Pao fait beaucoup de bruit : milliardaire, il n'hésite pas à payer le prix fort pour s'offrir des interviews et des apparitions sur différents médias, jusqu'à BFM TV même, pour vous dire à quel point il est "en place". Tout ça, alors que son morceau" Vraie Richesse" fait des scores assez médiocres, sur Youtube, sur Spotify, même si ces scores commencent à monter vu que les gens sont curieux et qu'ils le voient partout. Forcément, ça crée quelques tensions, avec Booba par exemple, qui clashe MC Pao régulièrement, mais aussi avec Sinik. Interrogé par Lamal dans son émission "Lamal Live Show Music", Mals1 a donné son avis sur cet étrange artiste, en le comparant à Tony Parker :

J'me dis juste que dans un monde normal, ce mec-là il ne devrait même pas exister en fait. Et à notre époque, j'te mens pas, ces mecs-là on les aurait même pas vus. Il y a des mecs qui sont venus à l'époque, je vais prendre l'exemple de Tony Parker. Il est arrivé dans le rap, il a fait un album, l'album il était éclaté, mais il avait une démarche qui était plus honnête. Il se la racontait moins, il est venu avec beaucoup d'humilité et tout Tony Parker qu'il était, le rappeur il était éclaté. J'me disais qu'il avait rien à faire ici. Et si tu regardes bien, avec tout ce qu'il avait comme pouvoir médiatique, le mec il a floppé. Il a pas existé, parce qu'à notre époque, c'était le talent qui comptait, c'était pas tout ce blabla. Là je le vois, il est à BFM, il est partout le mec, on dirait que c'est devenu un personnage, mais pour moi, c'est des anomalies de fou. Si t'es fort, qui que tu sois, milliardaire, monégasque, ce que tu veux, t'es fort, t'as une démarche elle est honnête, la musique c'est donné à tout le monde. [...] Mais tu viens, tu fais que de la merde, tu cries sur les réseaux, dans un monde normal, dans le mien, c'est mecs là...

Une analogie intéressante : à l'époque, Tony Parker avait certes floppé, mais on voyait qu'il avait fait du rap parce qu'il aimait ça, et il n'avait pas la prétention de valoir plus que les artistes déjà en place. Ici, MC Pao affiche un niveau qui est réellement très bas, se permet d'être arrogant alors qu'il paie des artistes une fortune, pour que ces derniers lui écrivent des textes nuls car ils n'ont aucun respect pour lui et ne sont là que pour sa thune, mais il finit quand même invité sur BFM TV.

Et quand on voit la rapidité avec laquelle les morceaux les plus débiles se propagent sur TikTok, on peut penser qu'il arrivera bientôt à transformer "La vraie richesse" en quelque chose de viral. Alors que, comme on a pu le voir dans plusieurs stories vidéos repostées notamment par Booba (mais bizarrement difficilement accessibles en ligne désormais), il tient des propos ouvertement racistes concernant les femmes de différentes communautés. Mais visiblement, ce n'est pas encore suffisant pour que les rappeurs arrêtent de collaborer avec lui...