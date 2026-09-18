La Rvfleuze est décidément le rappeur française de l'année 2026 pour le moment : encore un featuring inattendu, surprenant, et qui semble choquer le public.

L'année 2026 aura été relativement riche en rap pour le moment, en tout cas du côté du rap français. Certes, les artistes ne prennent pas tant de risques, mais on a quand même vu de belles sorties réussies, du côté de PLK, Ninho, ou d'artistes moins côtés et surtout, ça aura été l'occasion d'assister à la consécration de La Rvfleuze. On dirait que tout ce que touche le rappeur du 19ème arrondissement devient un succès, à l'image du morceau devenu viral en feat avec Aya Nakamura, "Sexy Nana". Et ce nouveau tire en feat avec Vacra pourrait bien lui aussi faire le tour du web, en tout cas, c'est bien parti !

Car le morceau est vraiment surprenant, avec cette instru un peu planante au début, et la voix de Vacra toujours aussi spéciale, idéale pour la mélo, qui nous rappelle un peu le Hamza des plus belles heures. On croyait donc que "Fille à papa" allait nous parler uniquement d'amour, ou de cul, mais La Rvfleuze commence alors son couplet par "Un coup d'Facom et j'suis dedans". Et ça, c'est fort, ça, c'est la rue, ça nous surprend d'un coup, c'est une très bonne idée. Et à la fin du couplet, on enchaîne sur un refrain qu'on aurait presque pu trouver sur un morceau de variété française, vraiment, c'est très bien fait.

Un morceau un peu inclassable, avec deux artistes qui restent chacun dans leur registre sans travestir leur art, mais dont les univers se mélangent finalement à la perfection. On est très surpris par la qualité de la collab, et vu les premières réactions sur les réseaux sociaux ou sur Youtube, on dirait bien que le public est convaincu lui aussi.