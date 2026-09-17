Theodora, La Fève, Médine, Kalash Criminel,... 130 artistes affichent leur soutien à la Palestine

A l'initiative du magazine Mosaïque, plus de 130 artistes, parmi lesquels on trouve beaucoup de rappeurs, ont décidé de s'engager pour soutenir la cause palestinienne.

Après plusieurs années passées à rester un peu silencieux sur le sujet, le monde de l'art semble enfin s'engager de manière claire et directe sur le sujet de la cause palestinienne. En ce moment, c'est la polémique Macklemore/Ed Sheeran qui fait les gros titres, après que le rappeur ait été évincé de la tournée du chanteur britannique pour son soutien publiquement affiché à la cause palestinienne, en plein concert. Et désormais, c'est en France que ça s'engage publiquement, sous l'impulsion du magazine Mosaïque, qui a publié un manifeste pour la libération de la Palestine, signé par 130 artistes, dont pas mal de rappeurs.

Le magazine Mosaïque a décidé de sortir un numéro qui sent bon la polémique et le débat, et forcément, ici, ça nous plait. Il aborde notamment le thème des artistes qui ont été accusés mais sont présents en festival, ont également fait un entretien entre Médine et un rappeur palestinien nommé Shadia Mansour, et aussi ce manifeste donc, pour la libération de la Palestine. Une tribune signée par Médine, évidemment, mais aussi Theodora, 2L, 630G, A2H, Abouall, Aketo, Ben PLG, Caballero et Jeanjass, Coelho, DJ Djel, H JeuneCrack, Hoos, Houdi, Houssbad, Imothep, Ino Casablanca, Jaymee, Jyeuhair, Kalash Criminel, Krisy, La Fouine, Ledouble, le Juiice, Le Rat Luciano, Mairo, Moha MMZ, Nemir, Nes, Rowjay, Saif, Serane, Sheldon, Stony Stone, Tunisiano, Typhee, le récent gagnant de Nouvelle Ecole saison 5, Ven1, Wallace Cleaver, Youssef Swatt's, Yvnnis, Ziak.

Bref, un paquet de noms, rassemblant l'ancienne et la nouvelle génération, des artistes très connus, d'autres beaucoup moins. Sans prendre position ici en tant que média, on ne peut que saluer les artistes qui osent enfin prendre position à visage découvert, en dehors d'un simple texte sur un morceau. Une habitude qui s'était perdue dans le rap français ces dernières années.