Nouvelle école : on sait qui a remporté la saison 5 !

Par Remi Gene

La saison 5 de "Nouvelle Ecole" s'est terminée aujourd'hui, et on connait donc le nom du vainqueur de cette nouvelle édition, qui aura tenu ses promesses.

Le concept "Rythm + Flow" n'avait duré que deux saisons aux Etats-Unis avant de prendre fin, mais on dirait bien que le public français est plus friand de ce genre d'émissions : cette année, on assistait à la cinquième saison de "Nouvelle Ecole", le "télécrochet" autour du rap diffusé par Netflix. Une saison qui promettait un retour aux sources, avec un remaniement total au niveau du jury puisque seul SDM était encore présent. Et maintenant que cette saison 5 est terminée, on peut dire qu'elle a globalement tenu ses promesses, avec un niveau plutôt bon, et un vainqueur qui est assez prometteur !

Car oui, la saison 5 de "Nouvelle Ecole" est finie, et on connait donc le gagnant de l'émission : il s'agit de Typhee, le rappeur originaire de Marseille, qui est donc le premier Marseillais à s'imposer dans l'histoire du show. On notera l'ironie : il a fallu attendre que SCH sorte du jury pour qu'un marseillais soit enfin sacré champion. Il faisait clairement partie des candidats les plus intéressants de la saison, avec sa manière de kicker un peu à l'ancienne, même si le rappeur se débrouille aussi très bien sur les prods récentes, ou avec de l'autotune en mode "mélo".

Ce qui est sûr, c'est que l'artiste est à l'aise, et il l'a encore bien montré pendant la finale, qui l'opposait à Mischa et Nayte pour l'épreuve du live. Mischa a quitté le navire le premier, éliminé par Theodora, Oli et SDM. Finalement, c'est donc Typhee qui remporte les 100 000 euros, qu'il va investir intelligemment pour la suite de sa carrière, en tout cas on l'espère pour lui. Car il doit désormais vaincre cette espèce de malédiction qui plane sur les vainqueurs de "Nouvelle Ecole" : jusqu'ici, ni Youssef Swatt's, ni Fresh, ni Yuz Boy, ni Shayne n'ont réussi à s'imposer sur la scène rap de manière durable, même si Fresh a eu quelques beaux succès à son actif.

On lui souhaite le meilleur pour la suite, et on adresse nos félicitations à lui ainsi qu'à tous les autres concurrents !