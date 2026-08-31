Nouvelle Ecole : Mischa choque SDM, Oli, Theodora et même Booba

Par Remi Gene

Mischa, jeune participant à "Nouvelle Ecole" de 19 ans tout juste, semble avoir réussi à mettre tout le monde d'accord, y compris le Duc, ce qui est très rare.

On est en pleine saison 5 de "Nouvelle Ecole", une saison quia redémarré la semaine dernière et dont Netflix a publié 3 épisodes pour le moment. Beaucoup d'incertitudes planaient autour de cette nouvelle version de l'émission, puisque SDM est le seul rescapé des jurys précédents, accompagné désormais de Theodora et Oli. Mais visiblement, ça se passe plutôt bien, notamment grâce à quelques talents de grande qualité qui plaisent au public. Parmi eux, Mischa, qui a réussi le tour de force de mettre d'accord Theodora, SDM, Oli, et même Booba !

Pas évident, quand on sait que Kopp est un des haters de la première heure du programme de Netflix. Il reproche notamment au jury de n'avoir aucune direction artistique, de ne pas avoir l'œil du producteur, que lui a, en tant que boss du 92i. Booba a donc reposté un extrait de la saison actuelle de Nouvelle Ecole dans lequel on voit Mischa, jeune rappeur, à peine majeur, qui semble avoir réussi à mettre tout le monde d'accord dans l'épreuve de la "première scène". Son post est accompagné d'un petit texte taquin, comme à son habitude : "Il a fumé Théo Oli et Léonard en même temps".

Il a fume Théo Oli et Léonard en même temps 🥶😂👌🏾 pic.twitter.com/2s6USIYSA5 — Booba (@Boobaisback) August 31, 2026

Au-delà du tacle de Booba, chose à laquelle on est désormais habitués, il faut avouer que la prestation de Mischa est vraiment bonne. Déjà, il rappe, pour de vrai, pas de mélo, le couplet est découpé de manière bien précise, avec pas mal d'egotrip, quelques punchlines, de l'énergie, un peu d'autodérision, et visiblement ça fait mouche aussi auprès du public.

A propos de Mischa, il s'agit d'un rappeur qui avait déjà fait forte impression dans "Rentre dans le cercle" en juillet dernier. Le jeune rappeur nous vient du 93, de Noisy plus précisément, et il est apparemment en train de préparer un EP, qui devrait sortir pas longtemps après la fin de cette saison 5 de "Nouvelle Ecole". Un artiste à suivre, assurément !