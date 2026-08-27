Par Remi Gene

Booba a décidé d'allumer Youssoupha à cause d'une photo sur laquelle on voit ses pieds, qui n'ont pas l'air en bonne forme, et franchement, c'est drôle.

Après les violentes critiques essuyées lors de la sortie de "Blanco Nemesis", Booba semble être en train d'effectuer une vraie remontada sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. On dirait presque qu'on retrouve l'ancein Kopp des années 2015/2020, avec plus d'humour, cet humour très bête et très méchant, mais aussi très efficace, qui l'avait rendu si populaire sur Instagram (à l'époque de son premier compte, qui a été supprimé depuis). Et cette fois, il a décidé de s'en prendre à Youssoupha, avec un angle d'attaque bien particulier : le physique, et en particulier, ses pieds.

C'est un clash qu'on n'avait pas vu venir, et si on prend un peu de recul, c'est vraiment un truc de gamin, mais on doit avouer que ça a marché sur nous : ça nous a fait rire, et c'était sûrement le but. Youssoupha a eu le malheur de poster une photo sur laquelle on le voit assis, en peignoir, pieds nus sur un green de golf. Sauf que ses pieds ne sont pas en grande forme, et le lyriciste bantou est d'ailleurs lui-même conscient de ça, lui qui a ajouté en légende "Spoiler : faut zoomer sur les pieds de Shrek". Mais cette photo n'est évidemment pas passée inaperçue du côté de Booba, qui s'est empressé de la reposter en story avec un gros zoom sur les pieds, en le trollant :

Eh Youssoupha, mets des chaussettes frérot. Mets des chaussettes. Wesh. (...) C'est pas un pied frère, c'est... c'est... C'est une brique ! C'est quoi, t'es dans le bâtiment ? Mets des chaussettes frérot la tête de oim. Quoi, c'est pas des pieds ça. Toi tu fais des pédicures au marteau piqueur frérot.

Tout ça, en se "moquant" du cheveu sur la langue de Youssoupha, ce qui nous donne "mets des fauffettes frérot". Evidemment, c'est très con, et ça nous fait beaucoup rire ce genre de "clash" (on met ça entre guillemets, car a priori, Booba n'a aujourd'hui plus la haine contre Youss', et ce dernier s'est lui-même moqué de ses pieds) bête et méchant. Un peu de bonne humeur pour terminer les vacances, avant de repasser aux choses sérieuses, et en espérant surtout que le Duc finisse par dévoiler la partie 2 de "Blanco Nemesis" prochainement. Car après la sortie en demi-teinte du premier volume, les gens sont dans l'attente !