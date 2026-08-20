Nouvelle École saison 5 : Netflix dévoile la bande-annonce officielle !

Par La rédaction

Plus que six jours avant le grand retour de Nouvelle École ! Alors que la cinquième saison de la compétition rap débutera le 26 août 2026 sur Netflix, la plateforme vient de dévoiler une nouvelle vidéo pour faire monter encore un peu plus la pression.

Plus que six jours avant le grand retour de Nouvelle École ! Alors que la cinquième saison de la compétition rap débutera le 26 août 2026 sur Netflix, la plateforme vient de dévoiler une nouvelle vidéo pour faire monter encore un peu plus la pression. Et une chose est sûre : cette saison 5 s'annonce déjà particulièrement intense !

Une compétition qui s'annonce encore plus intense

À travers cette bande-annonce officielle, les fans peuvent découvrir un premier aperçu de la nouvelle édition. Performances, pression, auditions et moments de tension : tous les ingrédients qui ont fait le succès de Nouvelle École semblent réunis pour cette nouvelle saison.

Le message est clair : le niveau monte encore d'un cran ! Les nouveaux candidats devront parvenir à se démarquer dans une compétition où le simple fait de savoir rapper ne suffira pas forcément. Univers artistique, présence scénique et capacité à convaincre le jury devraient une nouvelle fois jouer un rôle essentiel.

SDM, Théodora et Oli : un nouveau jury très attendu

Cette cinquième saison sera également marquée par un important changement du côté du jury. Après quatre saisons, SCH quitte l'aventure. SDM, lui, reste présent et sera cette fois accompagné de Théodora et Oli.

Un trio inédit qui intrigue déjà les amateurs de rap français ! Entre l'expérience de SDM, l'univers singulier de Théodora et le regard d'artiste d'Oli, les candidats vont devoir convaincre trois personnalités aux sensibilités bien différentes.

Rendez-vous le 26 août sur Netflix !

Le compte à rebours est donc officiellement lancé. À partir du 26 août, une nouvelle génération de rappeurs tentera de se faire une place et de marquer les esprits dans Nouvelle École.

Après quatre saisons qui ont permis de mettre en lumière plusieurs artistes, la compétition revient avec un nouveau jury, de nouveaux candidats et une ambition qui semble toujours aussi grande. À seulement quelques jours du lancement, cette bande-annonce officielle ne fait que confirmer une chose : Nouvelle École saison 5 s'annonce encore très, très lourde !