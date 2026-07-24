Nouvelle Ecole saison 5 : le teaser et la liste des candidats dévoilés !

Par Remi N

L'émission "Nouvelle Ecole" sera bientôt de retour sur vos écrans, pour une saison 5 qui se révèle petit à petit, avec la sortie du treaser et de la liste des participants.

En l'espace de 4 saisons, l'émission a réussi à devenir incontournable dans le paysage du rap français : on parle évidemment de "Nouvelle Ecole", l'adaptation française du show américain "Rythm + Flow". Le concept original a finalement été largement dépassé, puisque la version américaine n'aura survécu que deux petites saisons. L'émission française, en revanche, s'apprête à faire son retour pour une saison 5, le 26 août 2026. Et en attendant les épisodes, Netflix vient de dévoiler le teaser vidéo de la saison, ainsi que la liste des candidats !

On va commencer à s'attaquer au trailer, posté il y a quelques heures à peine. Une vidéo de presque deux minutes, qui contient visiblement beaucoup de plans réalisés à l'aide de l'intelligence artificielle, et dans laquelle on retrouve donc les membres du jury, tels qu'ils avaient été annoncés il y a plusieurs mois déjà. SDM, fidèle au poste, mais surtout Oli, et Theodora, qui participeront donc à leur première saison au sein du jury. Deux artistes qui jouent assez gros, puisqu'ils ont une belle cote de popularité auprès du public, il ne faudra donc pas se rater.

L'annonce qu'on n'attendait pas, c'était la liste des candidats participant à cette nouvelle saison, car en général, ça faisait partie des "surprises" qu'on découvre lors des premiers épisodes. Au total, 21 candidats vont s'affronter dans cette nouvelle saison, et on doit vous avouer qu'on ne connait pas grand monde de nom. Et c'est tant mieux : un des principaux reproches faits à la production de "Nouvelle Ecole" lors des saisons précédentes, c'était le fait que trop de candidats étaient déjà rappeurs depuis longtemps avant leur venue dans l'émission (AMK, SLKrack,....). Cette fois au moins, ils devraient être plus ou moins égaux en terme d'expérience.

Rendez-vous le 26 août pour le début du show !