Intouchable et Soso Maness à nouveau réunis sur "La relève 2"

La réunion entre deux générations différentes du rap FR comme à l'ancienne !

La première fois que els auditeurs de rap avertis ont entendu Soso Maness, c'était bien avant le début officiel de sa carrière. C'était en 1999, sur le morceau "La Relève" qui figurait sur l'album d'Intouchable. Et pour boucler la boucle, le groupe du 94 et le rappeur marseillais ont à nouveau uni leurs forces pour proposer la suite de leur collab, qui s'appelle logiquement "La Relève 2", en reprenant même un sample de l'instru d'origine. Pour accompagner la connexion entre Dry, Demon One et Soso Maness, on a droit à un clip tourné en bas du bloc, dans lequel on voit que les 3 rappeurs sont en place et respectés chez eux, ils font partie du décor, parce qu'ils en viennent, contrairement à certains. Une bonne connexion 94/13 qui fait toujours plaisir !