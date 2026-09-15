Lil Durk a récemment été reconnu non coupable des charges qui pesaient contre lui, et il a profité de ce verdict favorable pour adresser un message poignant, inspirant et motivant à toute la jeunesse.

Coup de tonnerre dans le rap US la semaine dernière : alors que tout semblait perdu pour Lil Durk dans le fameux procès "OTF", lors duquel il était accusé d'avoir commandité un assassinat, le rappeur de Chicago a finalement été reconnu non coupable. Plusieurs ex-membres de sa team le désignaient pourtant de manière explicite comme l'homme étant à la tête du projet d'assassinat, mais le manque de preuves a fini par plaider en sa faveur. Et maintenant que tout ça est derrière lui, Durkio en profite pour passer un poignant message de motivation à la jeunesse.

Lil Durk a donc été innocenté dans son procès, à cause d'un manque de preuves reliant le rappeur à la tentative de meurtre, mais aussi grâce au bon travail de son avocat Brian Steel (qui avait aussi travaillé pour Young Thug lors du procès YSL). Et même s'il n'est pas encore totalement tiré d'affaire, lui qui a un autre procès en cours pour des charges de racket cette fois, il a absolument tenu à prendre la parole pour inciter les jeunes à rester dans le droit chemin, à éviter la "gang culture" qui mène tant de gosses à la morgue ou en prison :

Pour la jeunesse, vous devez absolument écouter ça. Il y a eu des moments dans ma vie où je me sentais perdu et où je n'arrive pas à voir plus loin que ce que j'avais sous les yeux. Je sais pertinemment à quel point ton environnement et tes fréquentations peuvent influencer la manière dont tu penses, les choix que tu fais, et les perspectives que tu te donnes pour ton futur, mais tout ça n'a pas à déterminer qui tu dois devenir. Les gens changent, et il n'est jamais trop tard pour choisir un autre chemin. Ma responsabilité est d'utiliser ma voix pour construire, motiver, et créer plus d'opportunités pour les générations futures. Ce travail n'a pas débuté aujourd'hui, et ça ne s'arrêtera pas maintenant. Choisissez votre futur, choisissez votre famille, choisissez de grandir. Je me tiens à vos côtés. On avance tous avec le même objectif.

Un discours assez pertinent, dans lequel il parle des fameux "déterminismes" à l'œuvre quand vous venez d'un quartier défavorisé, d'un "hood", en affirmant à tout le monde qu'il est possible de s'en sortir et de ne pas choisir le chemin que le système social a choisi pour vous, à savoir la criminalité, les gangs. Une prise de parole salutaire, même si ça ressemble beaucoup à un discours de politicien, et ça ne trompe personne. Lil Durk a bâti toute sa carrière sur la "gang culture", a raconté dans plusieurs de ses textes comment ils "fumaient les opps" chez OTF ou à O'Block. Et même s'il a été innocenté, tout le monde sait très bien qu'il est lié à la bande qui a mis en place l'assassinat raté de Quando Rondo, qui a débouché sur la mort de son cousin, tout ça pour venger King Von. Avoir un discours de "grand frère" à la G Herbo, on trouve ça un peu facile après tout ça.

Il n'a visiblement pas commandité tout ça, mais il n'a rien fait pour empêcher que ça arrive, alors qu'il connaissait tous les protagonistes de l'histoire. On lui souhaite quand même le meilleur pour la suite, en espérant qu'il joigne les actes à la parole et s'engage à fond dans ce parcours d'apaisement.