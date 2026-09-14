Lil Durk acquitté, mais toujours en prison : pourquoi le rappeur n’est pas encore libre

Lil Durk a été acquitté de l’ensemble des charges examinées lors de son procès fédéral à Los Angeles. Le rappeur de 33 ans reste pourtant détenu et doit affronter un second procès dès le 5 octobre.

Un acquittement, mais pas encore de retour à la liberté. Vendredi 11 septembre, un jury fédéral de Los Angeles a déclaré Lil Durk, de son vrai nom Durk Banks, non coupable de l’ensemble des charges examinées lors de son premier procès.

Le rappeur de Chicago était notamment poursuivi dans une affaire de meurtre commandité liée à une fusillade survenue en août 2022 à Los Angeles. Il risquait jusqu’à la prison à vie en cas de condamnation. Après trois jours de délibérations, les jurés ont finalement écarté les charges retenues contre lui.

L’affaire trouvait son origine dans la mort de King Von, de son vrai nom Dayvon Bennett, proche de Lil Durk et membre de son collectif Only The Family (OTF). Le rappeur avait été tué à Atlanta le 6 novembre 2020 après une altercation impliquant l’entourage de Quando Rondo.

Selon l’accusation fédérale, Lil Durk aurait ensuite cherché à venger King Von en faisant de Quando Rondo une cible.

Lors du procès, le procureur Daniel Weiner avait décrit le rappeur comme "consumed with revenge" soit "consumé par la vengeance".

Cette version constituait toutefois la thèse de l’accusation. Le jury n’a finalement pas reconnu Lil Durk coupable des faits qui lui étaient reprochés.

Une attaque en 2022 au cœur du procès

Les débats se sont concentrés sur une fusillade survenue le 19 août 2022 près du Beverly Center, à Los Angeles.

Selon les procureurs, plusieurs hommes venus de Chicago avaient suivi Quando Rondo et son entourage pendant plusieurs heures. Au moins 18 coups de feu avaient ensuite été tirés vers le véhicule dans lequel se trouvait le rappeur.

Quando Rondo avait survécu. Son cousin Saviay’a Robinson, âgé de 24 ans et également connu sous le nom de Lul Pab, avait en revanche été tué.

L’accusation soutenait que Lil Durk avait financé et organisé l’opération. Plusieurs éléments avaient été présentés au jury, notamment des billets d’avion achetés pour cinq personnes devant rejoindre la Californie depuis Chicago. Une carte bancaire au nom de Banks aurait également servi à payer une chambre d’hôtel.

Plusieurs anciens proches du rappeur ont surtout témoigné contre lui.

Kavon Grant, ancien assistant de Lil Durk, a reconnu avoir participé à l’attaque. Interrogé sur les raisons de sa participation, il avait affirmé : "Durk told us to (Durk nous avait dit de le faire ndlr)".

Kacey Hester, autre participant à l’opération, avait également mis en cause le rappeur : "It’s Durk’s fault. Durk put us in the situation (C'est la faute de Durk, il nous a mis dans cette situation ndlr)".

Keith Jones avait de son côté affirmé que Lil Durk avait proposé un million de dollars pour la mort de Quando Rondo. Ces déclarations étaient contestées par la défense.

La défense attaque la crédibilité des témoins

Les avocats de Lil Durk ont cherché à démontrer que leur client n’avait pas organisé l’attaque et ont largement contesté la crédibilité des témoins ayant coopéré avec les autorités.

À l’ouverture du procès, l’avocate Marissa Goldberg avait résumé la position de la défense en une phrase : "Mr. Banks had nothing to do with it."

Selon les avocats du rappeur, Kavon Grant aurait lui-même organisé l’opération. La défense a notamment fait valoir qu’il disposait d’un accès aux comptes bancaires et aux cartes de crédit de Lil Durk et connaissait son numéro de sécurité sociale.

Les motivations de Kacey Hester ont également été questionnées. Un appel passé depuis la prison en 2023 entre Hester et son épouse avait été présenté au jury. La défense s’en était servie pour soutenir que son témoignage pouvait être motivé par l’espoir d’obtenir un traitement judiciaire plus favorable.

Les trois hommes ayant témoigné contre Lil Durk avaient par ailleurs reconnu qu’il n’avait pas participé physiquement à la fusillade et qu’ils n’avaient finalement pas été payés par lui pour le meurtre.

Au terme du procès, les jurés ont retenu le doute raisonnable concernant Banks. Ses deux coaccusés, Deandre Wilson et David Lindsey, ont eux aussi été acquittés des accusations de meurtre commandité, mais ont été reconnus coupables de plusieurs chefs liés au stalking.

Un second procès dès le 5 octobre

L’acquittement de Lil Durk ne signifie toutefois pas la fin de ses ennuis judiciaires.

Détenu depuis son arrestation en octobre 2024, le rappeur reste incarcéré en raison d’une seconde procédure fédérale. Un nouveau procès est prévu le 5 octobre.

Cette affaire distincte porte notamment sur des accusations de racketeering, de meurtre et d’infractions liées aux armes à feu. Le gouvernement fédéral accuse notamment Banks d’avoir dirigé OTF comme une organisation impliquée dans des activités criminelles violentes. Ces accusations sont contestées par Lil Durk et n’ont pas encore été jugées.

Après l’acquittement, son avocat Drew Findling a réclamé sa libération : "Durk is not guilty of all charges (Durk n'est pas coupable ndlr)." Il a également lancé : "The shackles must come off (les menottes doivent être enlevées ndlr)."

Le parquet a de son côté reconnu sa défaite dans cette première procédure. Le First Assistant U.S. Attorney Bill Essayli s’est dit "disappointed with the jury’s decision regarding Durk Banks (déçu de la décision du jury ndlr)". Les procureurs se tournent désormais vers le second procès prévu début octobre.