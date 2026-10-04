G Herbo se met en retrait du rap game, rempli de "balances et de tordus"

G Herbo, un des plus grands kickeurs de la scène de Chicago, a annoncé qu'il comptait prendre sa retraite dans le rap.

G Herbo a surpris ses fans en annonçant qu’il envisageait de mettre un terme à sa carrière dans le rap. Après près de 15 ans passés dans l’industrie musicale, le rappeur de Chicago affirme ne plus vouloir continuer dans un milieu qu’il juge devenu trop pesant.

Lors d’un live Instagram, G Herbo a remercié son public pour son soutien au fil des années avant de lâcher une phrase qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux : « I’m done with this rap shit. » Le rappeur a également déclaré qu’il ne comptait plus sortir de musique pour le reste de sa carrière.

G Herbo en a marre de l’industrie du rap

Pour expliquer cette décision, G Herbo n’a pas mâché ses mots. Selon lui, le rap est devenu trop épuisant, trop stressant et lui prend trop d’énergie.

Le rappeur est même allé plus loin en décrivant l’industrie comme étant "remplie de balances et de tordus". Une sortie particulièrement cash qui reflète son état d’esprit vis-à-vis du milieu musical.

G Herbo a toutefois laissé une porte ouverte à un éventuel retour. "Peut-être que je vais partir, puis revenir comme Mike", a-t-il expliqué, faisant référence à Michael Jordan et à ses différents retours à la compétition.

La famille et de nouveaux projets au centre de ses priorités

Après des années consacrées à la musique, G Herbo souhaite désormais accorder davantage de temps à ses enfants, à sa famille et à sa future vie de couple avec Taina Williams.

Le rappeur envisage également de se tourner vers d’autres activités. Le cinéma, la télévision, le podcasting ou encore l’entrepreneuriat font partie des pistes évoquées pour la suite de sa carrière.

Cette annonce intervient alors que G Herbo reste pourtant très actif musicalement. En juin 2026, la sortie de Lil Herb: Lil Heroin Edition, une version étendue de son projet, avait notamment prolongé son retour à son ancien nom de scène, Lil Herb.