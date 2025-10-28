Lil Baby et G Herbo livrent une grosse perf sur "All On Me"

Quel plaisir de voir les deux rappeurs sur un même morceau.

On n'était pas forcément très fans de la récente vibe de Lil Baby. Même s'il reste au-dessus du lot, le rappeur d'Atlanta commençait un peu à tourner en rond en manque d'idées. Mais le revoilà frais comme au premier jour, en compagnie de G Herbo, pour le clip du morceau "All on Me", extrait de "The Leaks" sorti cette année. Un morceau moitié chanté, moitié kické, avec un Lil Baby qui ressemble au rappeur qu'il était à ses débuts, et un G Herbo toujours fidèle à lui-même, débitant sur l'instru avec la sagesse et l'authenticité qu'on lui connait. Une belle connexion, on espère revoir plus de morceaux entre les deux artistes !