Wyclef Jean et G Herbo livrent un morceau fou avec "2010 Mr. October"

Quand deux OG de deux générations différentes décident d'allier leurs forces, ça donne un morceau assez impressionnant !

On l'avait presque oublié à force de parler plus souvent de la nouvelle génération, mais Wyclef Jean, légendaire rappeur des Fugees, est toujours dans la musique. Plus par passion que par besoin, évidemment, et ça se sent : il a sorti récemment un tout nouveau projet, "Clef Note -Quantum Leap vol. 1", dans lequel il feat avec pas mal de monde. Et notamment avec G Herbo, autre figure très respectée du rap de Chicago, le seul de sa génération encore vivant et en liberté. Forcément, les deux artistes ont des choses à raconter, et ça donne le morceau "2010 Mr. October" extrait du projet de Wyclef. Un morceau dans lequel les deux rappeurs reviennent sur leurs parcours, tels des OG, avec évidemment beaucoup de fierté et d'egotrip, mais aussi des paroles très intelligentes, sur une instru très belle. Franchement, ça passe crème, vous en pensez quoi ?