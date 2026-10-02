"Kraken": le film d'horreur de Gazo et La Mano 1.9 fait un carton

"Kraken", le tout premier film d'horreur de Gazo et La Mano 1.9, est en train de réaliser un excellent démarrage, en allant même décrocher un record pour ce genre de films au cinéma en France.

Lorsque le sujet avait été abordé pour la toute première fois, au début de l'été 2026, on trouvait l'annonce un peu surprenante : réunir deux gros noms du rap français comme Gazo et La Mano 1.9, au sommet de leur hype, pour un film d'horreur se déroulant en France, ça paraissait être un pari compliqué. D'autant pus qu'en France, historiquement, on n'est pas fans du mélange des genres. Mais maintenant que le film "Kraken" est sorti, on dirait bien qu'il rencontre un véritable succès auprès du public, faisant même tomber un record pour ce style de cinéma.

"Kraken" a donc fait son entrée dans les salles obscures ce mercredi 30 septembre, ce qui fait qu'on a déjà les chiffres des deux premiers jours d'exploitation du film. Et autant dire qu'ils sont excellents, surtout pour un film d'horreur made in France : plus de 20 000 entrées cumulées en deux jours sur le territoire, ce qui en ferait, d'après plusieurs sources, le meilleur démarrage pour un film d'horreur français depuis 25 ans. Et tout ça, alors que le film, assez violent/gore il est vrai, est interdit au moins de 16 ans.

On n'a pas encore vu le film ici à la rédaction, mais au vu de la bande-annonce, l'atmosphère semble plutôt bien rendue. On le sait, réussir un film d'horreur n'est jamais une chose facile, c'est peut-être le genre de films où il y a le plus grand pourcentage de navets dans l'histoire du cinéma. Le nombre d'entrées ne fait pas la qualité d'un long-métrage, mais c'est quand même un indicateur et à ce niveau là, on dirait bien que la popularité de Gazo et La Mano 1.9 a réussi à ramener du monde dans les salles obscures, ce qui est à la fois une bonne nouvelle pour le film, mais aussi pour l'éventuelle suite de la carrière des deux rappeurs au cinéma !