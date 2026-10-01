Rick Ross arrêté à Miami pour agression présumée

Quelques jours après les révélations d'une de ses anciennes compagnes, Rick Ross a été arrêté à Miami pour agression présumée. Coïncidence ?

Le rappeur américain Rick Ross a été arrêté à Miami, en Floride, après avoir été visé par deux chefs d’accusation liés à des violences présumées. Selon les informations rapportées par les autorités et plusieurs médias américains dont TMZ, l’artiste fait face à une accusation de violences par strangulation, considérée comme un délit grave, ainsi qu’à une accusation de coups et blessures.

D’après les éléments communiqués dans le cadre de l’affaire, Rick Ross se serait présenté de lui-même aux autorités avant son placement en détention. Sa caution a été fixée à 5 000 dollars pour l’accusation de strangulation et 1 000 dollars pour l'accusation de coups et blessures.

L’affaire remonterait au 28 août 2026. Une ancienne compagne du rappeur affirme avoir été agressée à la suite d’une dispute qui aurait débuté autour d’une publication sur les réseaux sociaux. Selon son témoignage rapporté par les médias, Rick Ross l’aurait notamment frappée et aurait également exercé une pression sur son cou avant de la projeter contre un mur.

Ces accusations ont été communiquées à la police plusieurs semaines après les faits présumés. Certains éléments de son témoignage ont également été rapprochés de déclarations publiques récentes de Jazzma Kendrick, une ancienne compagne de Rick Ross. Les autorités n’ont toutefois pas confirmé publiquement que la personne ayant effectué le signalement était bien Kendrick.

De son côté, Rick Ross plaide non coupable. Son avocat conteste les accusations et affirme que le rappeur est injustement mis en cause. La défense demande au public de ne pas tirer de conclusions avant que la procédure judiciaire n’ait suivi son cours.

L’artiste de 50 ans, connu pour des titres comme Hustlin’ et pour avoir fondé le label Maybach Music Group, reste au centre de l’attention alors que l’enquête et la procédure judiciaire se poursuivent.

L’affaire étant toujours en cours, de nouveaux éléments pourraient être communiqués dans les prochains jours concernant les accusations portées contre Rick Ross et les suites judiciaires qui lui seront réservées.