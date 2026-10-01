La franchise culte avec Ice Cube, Jonah Hill et Channing Tatum a le droit à un nouvel épisode : "24 Jump Street" a été confirmé, et on a même la date de sortie !

Les bonnes comédies se font rares, un peu comme le bon rap. On a encore de très bons films drôles qui sortent régulièrement, mais il faut chercher un peu plus. Et parmi les comédies qui ont marqué le cinéma ces 15 dernières années, il y en a une qui a rencontré un succès assez énorme, et dont on peut dire qu'elle est presque devenue culte : "21 Jump Street", un film d'action/policier complètement barré, avec Jonah Hill et Channing Tatum en vedettes, mais aussi Ice Cube. Et bonne nouvelle, la franchise est de retour pour un nouvel épisode : "24 Jump Street".

C'est Sony, la maison mère, qui a dévoilé l'information : "24 Jump Street" va bien finir par voir le jour, et ça se produira un peu plus tôt qu'on ne le pense, puisque la sortie du film est prévue pour le 10 décembre 2027 aux Etats-Unis. La date française est encore inconnue à ce jour, mais elle devrait tomber quelques jours plus tard, peut-être même le lendemain. On retrouvera le duo de stars composé de Jonah Hill et Channing Tatum, ainsi que notre gars Ice Cube, qui devrait continuer à jouer le rôle du sévère Capitaine Dickson, fatigué par les conneries de ses deux agents.

Après "21 Jump Street" en 2012, et "22 Jump Street" en 2014, on a donc droit à une suite qui sortira 13 ans après le dernier épisode. Le film sera toujours réalisé par Phil Lord et Chris Miller, qui étaient déjà à la réalisation des deux premiers épisodes. Par contre, il ne vous aura pas échappé que d'après la logique des mathématiques, il aurait dû y avoir un "23 Jump Street" avant le "24 Jump Street" de l'année prochaine. Et la raison est simple : les équipes ont bien travaillé sur un numéro 23, qui devait être une sorte de crossover avec la franchise "Men In Black". Tout le monde était d'accord, mais Sony a fini par changer d'avis au dernier moment, et ressusciter la franchise "Men In Black" de son côté, avec un film assez mauvais.

Vous savez tout, et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre jusqu'en décembre 2027 pour découvrir le film !